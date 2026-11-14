Loterías de Medellín, Santander y Risaralda: resultados del viernes 13 de noviembre

Como cada viernes, este 13 de noviembre se lleva a cabo una jornada de sorteos en Colombia, con tres de las loterías tradicionales que llevan tras de sí miles de jugadores en varias partes de Colombia.

Super Astro Sol de hoy viernes 13 de noviembre: número y signo ganador del sorteo 5579

Durante la pasada noche se dieron a conocer los ganadores de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda. Quienes hayan comprado tiquetes de estos sorteos pueden verificar el número y la serie.

Lotería de Medellín

Esta sorteo tiene en juego más de 10,000 millones de pesos en su premio mayor, estos son los resultados:

Número ganador: 5724

Serie: 045

Lotería de Santander

Al igual que en Medellín, esta lotería se juega los viernes y su premio mayor supera los 6,000 millones de pesos, estos son los números ganadores:

Número ganador: 5198

Serie: 291

Lotería de Risaralda

La jornada termina con la ciudad de Risaralda, cuyo premio mayor es de más de 2,000 millones de pesos, los números ganadores fueron:

Número ganador: 8362

Serie: 118

En caso de haber sido ganador de alguno de estos sorteos, conserve en buen estado su tiquete para evitar cualquier inconveniente con la reclamación de su premio.