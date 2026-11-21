El Super Astro Sol hace parte de los juegos de suerte y azar disponibles en Colombia, en los que los participantes ponen a prueba su fortuna mediante la elección de cifras y signos zodiacales. Este sábado 21 de noviembre se realiza una nueva edición del sorteo.

Estos fueron los resultados de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda de este 20 de noviembre

La transmisión de Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado, a partir de las 4:00 p. m., por medio de la señal en vivo de Canal 1. En cada edición, los apostadores tienen la oportunidad de consultar cuál fue la combinación que obtuvo el premio ganador.

Resultado del Super Astro Sol de hoy, 21 de noviembre de 2026

El resultado de Super Astro Sol este sábado, 21 de noviembre de 2026, fue el siguiente:

Número ganador: 7846

7846 Signo zodiacal: Virgo

Para saber si fueron ganadores, los apostadores deben verificar que los números elegidos coincidan, en el mismo orden, con las cifras del resultado oficial y que también hayan acertado el signo zodiacal seleccionado.

Últimos resultados de Super Astro Sol

Antes del sorteo de este sábado, estas fueron algunas de las combinaciones registradas en las jornadas anteriores:

20 de noviembre de 2026: 8495, Escorpio.

19 de noviembre de 2026: 3712, Tauro.

18 de noviembre de 2026: 0748, Acuario.

17 de noviembre de 2026: 8288, Aries.

14 de noviembre de 2026: 1923, Aries.

La información histórica sirve para revisar las combinaciones de sorteos anteriores y comparar sus resultados, pero no permite anticipar ni establecer cuáles serán las cifras ganadoras de próximas jornadas.