El Super Astro Luna es uno de los juegos de azar más populares de Colombia y es una gran oportunidad para tener millones de pesos en premios. Se combina el azar de las cifras con el de los signos del zodiaco para conocer a los afortunados ganadores.

De esta manera, los jugadores pueden apostar su número y signo favoritos, esto con el objetivo de tener la posibilidad de ganar premios según la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta.

Resultado de Super Astro Luna del 21 de noviembre de 2026

El número ganador del último sorteo 8307 de Super Astro Luna es:

Números: 7745.

Signo: Piscis.

Los últimos resultados del Super Astro Luna

Estos son los últimos resultados para este importante juego de azar:

Viernes 20 de noviembre de 2026: número 3684, signo Escorpión.

número 3684, signo Escorpión. Jueves 19 de noviembre de 2026: número 6674, signo Cáncer.

número 6674, signo Cáncer. Miércoles 18 de noviembre de 2026: número 7067, signo Libra.

¿Cómo jugar?

Para participar en Super Astro Luna, cada jugador debe escoger un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y uno de los doce signos zodiacales disponibles.

La combinación ganadora está compuesta por las cuatro cifras y el signo correspondiente. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y de la coincidencia con el signo zodiacal.

¿Cuándo es el próximo sorteo de Super Astro Luna?

Super Astro Luna realiza sorteos todos los días, incluidos domingos y festivos. El horario cambia según el día: de lunes a viernes, el sorteo se realiza en la noche a las 10:50 p. m.; los sábados tiene un horario diferente y los domingos y festivos se lleva a cabo a las 8:30 p. m.