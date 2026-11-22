Durante este domingo 22 de noviembre, la atención de quienes participaron en los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña estará puesta en conocer las cifras ganadoras.
Cada uno de estos juegos tiene modalidades diurnas y nocturnas, con horarios diferentes para la publicación de sus resultados.
Quienes hicieron sus apuestas podrán consultar las combinaciones oficiales y verificar si coinciden con los números registrados en sus tiquetes.
Para ello, es importante revisar cada sorteo y confirmar si hubo algún premio.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña
Los resultados se publicarán de acuerdo con el horario establecido para cada modalidad.
A continuación, podrá consultar los números ganadores de los diferentes sorteos de este domingo:
El Paisita Día
- Número ganador: 8141.
- La Quinta: 1.
La Paisita Noche
- Número ganador: pendiente
- Animal: pendiente
La Caribeña Día
- Número ganador: 5727.
- La Quinta: 2.
La Caribeña Noche
- Número ganador: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Dorado Noche
- Número ganador: pendiente
- La Quinta: pendiente