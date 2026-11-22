Durante este domingo 22 de noviembre, la atención de quienes participaron en los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña estará puesta en conocer las cifras ganadoras.

Cada uno de estos juegos tiene modalidades diurnas y nocturnas, con horarios diferentes para la publicación de sus resultados.

Quienes hicieron sus apuestas podrán consultar las combinaciones oficiales y verificar si coinciden con los números registrados en sus tiquetes.

Para ello, es importante revisar cada sorteo y confirmar si hubo algún premio.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Los resultados se publicarán de acuerdo con el horario establecido para cada modalidad.

A continuación, podrá consultar los números ganadores de los diferentes sorteos de este domingo:

El Paisita Día

Número ganador: 8141.

La Quinta: 1.

La Paisita Noche

Número ganador: pendiente

Animal: pendiente

La Caribeña Día

Número ganador: 5727.

La Quinta: 2.

La Caribeña Noche

Número ganador: pendiente

La Quinta: pendiente

El Dorado Noche