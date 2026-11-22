Este domingo, 22 de noviembre de 2026, se llevó a cabo una nueva edición de la reconocida Lotería de La Antioqueñita, una de las más preferidas por los jugadores que buscan apostar para conseguir los números ganadores en Colombia.

Resultados de la Lotería de Boyacá del sábado 21 de noviembre de 2026: número ganador y premio mayor

El sorteo cuenta con cuatro cifras principales y, en las modalidades que incluyen esta opción, una quinta balota que también hace parte del resultado.

Resultado de La Antioqueñita Día de este domingo, 22 de noviembre

El resultado del sorteo de La Antioqueñita Día de este domingo, 22 de noviembre, fue el número 6686, con la quinta cifra 5.

Resultado de La Antioqueñita Tarde de este domingo, 22 de noviembre

Por su parte, el resultado de La Antioqueñita Tarde de este domingo, 22 de noviembre, fue el número: Por definir, con la quinta cifra: Por definir.

Esta modalidad también permite a los jugadores revisar las cifras obtenidas durante la jornada y verificar sus apuestas.

¿Cómo se juega La Antioqueñita?

La dinámica del sorteo consiste en seleccionar cuatro cifras que van del 0 al 9. En versiones recientes se incorporó una quinta balota, que amplió las posibilidades del juego y añadió otro elemento al momento de conocer los resultados.

Los participantes deben revisar las condiciones de cada modalidad para identificar cómo se contabilizan las cifras y qué requisitos deben cumplir para obtener un premio.