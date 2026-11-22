Este domingo 22 de noviembre, miles de colombianos siguieron de cerca un nuevo sorteo de la tradicional lotería Chontico Día, soñando con pegarle al premio mayor y darles un giro a sus finanzas.

Chontico Día y Noche: resultados del sorteo de este sábado 21 de noviembre de 2026

El sorteo dejó como número ganador el XXX, resultado que rápidamente empezó a compartirse entre quienes hicieron sus apuestas durante el día.

Por otro lado, también hubo expectativa por La Quinta, la balota adicional del juego, que en esta edición terminó con el número X.

Resultado de Chontico Día del 22 de noviembre

Premio mayor: 3337-7.

Tres últimos dígitos: 337.

Dos últimos dígitos: 37.

Cifra completa: 3337.

La Quinta: 7.

Resultado de Chontico Noche del 22 de noviembre

Premio mayor: Pendiente.

Tres últimos dígitos: Pendiente.

Dos últimos dígitos: Pendiente.

Cifra completa: Pendiente.

La Quinta: Pendiente.

El siguiente sorteo de la lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el lunes 23 de noviembre, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un breve resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Resultados últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Noche

Chontico Día

Sábado 21 de noviembre de 2026: 9726-3

9726-3 Viernes 20 de noviembre de 2026 : 4475-6

: 4475-6 Jueves 19 de noviembre de 2026: 5158-1

Chontico Noche