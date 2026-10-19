¿Salió ganador? Estos son los resultados de la lotería Sinuano Día y Noche de este lunes 19 de octubre

Miles de jugadores en Colombia estuvieron atentos este lunes, 19 de octubre, a los resultados de El Sinuano Día y Sinuano Noche, dos de los sorteos más populares del país por sus premios y frecuencia diaria.

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Como es habitual, El Sinuano realiza dos sorteos cada día, uno en la jornada diurna y otro en la noche, permitiendo a los apostadores conocer rápidamente si su número fue el ganador del premio mayor.

Resultados de El Sinuano del 19 de octubre

El Sinuano Día

Número ganador: 0056

La Quinta: 6

El Sinuano Noche

Número ganador: Pendiente

La Quinta: Pendiente

¿Cómo reclamar un premio?

Quienes resulten ganadores deben verificar que su billete o comprobante de apuesta coincida exactamente con el número y la serie sorteados, cuando corresponda. El pago del premio dependerá del monto ganado y deberá reclamarse en los puntos autorizados, presentando el documento de identidad y el comprobante original en buen estado.

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Además, es recomendable revisar los tiempos establecidos para reclamar el premio y conservar el tiquete hasta completar el proceso de pago.

El Sinuano ofrece dos sorteos diarios, una modalidad que le permite a los jugadores participar tanto en la jornada del día como en la de la noche. Los resultados oficiales son publicados poco después de cada sorteo a través de los canales autorizados.