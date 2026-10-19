Estos fueron los números de La Antioqueñita Día y Tarde del 19 de octubre de 2026: conozca las combinaciones ganadoras

Este lunes, 19 de octubre de 2026, se llevó a cabo una nueva edición del reconocido sorteo de La Antioqueñita, un juego de azar que con el tiempo se ha convertido en uno de los preferidos por quienes disfrutan de las apuestas en Colombia.

Resultados del Sinuano Día y Noche del 18 de octubre: consulte los números ganadores

Este popular sorteo cuenta con dos modalidades diarias: una en la mañana y otra en la tarde. En cada jornada, participantes ponen a prueba su suerte apostando por sus números favoritos con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

La dinámica del sorteo consiste en seleccionar cuatro cifras que van del 0 al 9. Sin embargo, en versiones recientes se añadió una quinta balota, lo que incrementó las posibilidades del juego y agregó mayor emoción al momento de conocer los resultados.

En el sorteo número 6813 de La Antioqueñita Día, correspondiente a la jornada de la mañana, la combinación ganadora fue 4232, mientras que la quinta balota fue el 8.

Resultados del sorteo 6813 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 4232.

Quinta balota: 8.

Por otro lado, la edición de la tarde se realiza habitualmente a las 4:00 p. m. y puede seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana, donde los jugadores pueden verificar de inmediato los números sorteados.

Resultados del sorteo 6814 - La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

Super Astro Luna hoy, domingo 18 de octubre de 2026: resultado, número y signo ganador

Para quienes no pudieron revisar los sorteos más recientes, estos resultados hacen parte del resumen de las últimas combinaciones ganadoras en las dos versiones del juego que han sido:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 18 de octubre de 2026: 8836 — Quinta balota: 6

— Quinta balota: Sorteo del 17 de octubre de 2026: 4017 — Quinta balota: 3

— Quinta balota: Sorteo del 16 de octubre de 2026: 9843 — Quinta balota: 3

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 18 de octubre de 2026: 6138 — Quinta balota: 6

— Quinta balota: Sorteo del 17 de octubre de 2026: 3122 — Quinta balota: 4

— Quinta balota: Sorteo del 16 de octubre de 2026: 8863 — Quinta balota: 8

El próximo sorteo de este importante juego de azar se llevará a cabo este martes, 20 de octubre de 2026, y se podrá seguir en vivo por las diferentes plataformas digitales.