Resultados de El Paisita, El Dorado y La Caribeña: así quedaron este domingo, 18 de octubre

El Paisita, El Dorado y La Caribeña son tres de las loterías regionales más importantes del país. Este domingo, 18 de octubre, jugaron en sus versiones de mañana y tarde arrojando los siguientes resultados oficiales.
Números ganadores de hoy, 18 de octubre de 2026
El Paisita 1 (Día)
- Premio mayor: 1197.
- La Quinta: 7.
El Paisita 2 (Noche)
- Premio mayor: pendiente.
- La Quinta: pendiente.
El Dorado Tarde
- Premio mayor: pendiente.
- La Quinta: pendiente.
La Caribeña Día
- Premio mayor: 3535.
- La Quinta: 4.
La Caribeña Noche
- Premio mayor: pendiente.
- La Quinta: pendiente.
Así puede comprobar los resultados
Para verificar una apuesta, se recomienda consultar los resultados publicados por los operadores autorizados y revisar cuidadosamente las cifras de la modalidad correspondiente. También es importante conservar el comprobante y comprobar las condiciones del juego para conocer si la combinación acertada da derecho a un premio.
Los resultados de cada lotería son autorizados por Coljuegos y se publican en las redes sociales de El Paisita, El Dorado y La Caribeña al final de cada jornada.