Resultados de El Paisita, El Dorado y La Caribeña: así quedaron este domingo, 18 de octubre

El Paisita, El Dorado y La Caribeña son tres de las loterías regionales más importantes del país. Este domingo, 18 de octubre, jugaron en sus versiones de mañana y tarde arrojando los siguientes resultados oficiales.

Lotería de Boyacá: número ganador y resultados del sorteo del sábado 17 de octubre de 2026

Números ganadores de hoy, 18 de octubre de 2026

El Paisita 1 (Día)

Premio mayor: 1197.

La Quinta: 7.

El Paisita 2 (Noche)

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

La Caribeña Día

Premio mayor: 3535.

La Quinta: 4.

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

Así puede comprobar los resultados

Para verificar una apuesta, se recomienda consultar los resultados publicados por los operadores autorizados y revisar cuidadosamente las cifras de la modalidad correspondiente. También es importante conservar el comprobante y comprobar las condiciones del juego para conocer si la combinación acertada da derecho a un premio.

Los resultados de cada lotería son autorizados por Coljuegos y se publican en las redes sociales de El Paisita, El Dorado y La Caribeña al final de cada jornada.