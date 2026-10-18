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Resultados de El Paisita, El Dorado y La Caribeña: así quedaron este domingo, 18 de octubre

Tres de las loterías regionales más importantes del país jugaron este domingo para finalizar la semana.

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Redacción Loterías
18 de octubre de 2026 a las 3:06 p. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado. Foto: Getty Images - La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado / Montaje: Semana

El Paisita, El Dorado y La Caribeña son tres de las loterías regionales más importantes del país. Este domingo, 18 de octubre, jugaron en sus versiones de mañana y tarde arrojando los siguientes resultados oficiales.

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Números ganadores de hoy, 18 de octubre de 2026

El Paisita 1 (Día)

  • Premio mayor: 1197.
  • La Quinta: 7.
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El Paisita 2 (Noche)

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: 3535.
  • La Quinta: 4.
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La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Así puede comprobar los resultados

Para verificar una apuesta, se recomienda consultar los resultados publicados por los operadores autorizados y revisar cuidadosamente las cifras de la modalidad correspondiente. También es importante conservar el comprobante y comprobar las condiciones del juego para conocer si la combinación acertada da derecho a un premio.

Los resultados de cada lotería son autorizados por Coljuegos y se publican en las redes sociales de El Paisita, El Dorado y La Caribeña al final de cada jornada.