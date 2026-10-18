Número y signo ganador de Super Astro Luna del sábado 17 de octubre de 2026

Este sábado, 17 de octubre de 2026, se realizó a las 10:50 p. m. una nueva edición de la lotería Super Astro Luna, uno de los juegos de suerte y azar más reconocidos entre los colombianos.

Super Astro Sol: estos son los números ganadores del 16 de octubre de 2026

Resultado del Super Astro Luna de este sábado 17 de octubre de 2026

Estos fueron los resultados oficiales:

El número ganador es: 6406.

Los últimos tres dígitos: 406.

Los últimos dos dígitos: 06.

El signo zodiacal ganador es: Leo.

Los últimos resultados del Super Astro Luna

Estos fueron los resultados reportados para los sorteos anteriores del Super Astro Luna:

Viernes, 16 de octubre de 2026: Número 7122 con el signo Cáncer.

Número con el signo Jueves, 15 de octubre de 2026: Número 3612 con el signo Virgo .

Número con el signo . Miércoles, 14 de octubre de 2026: Número 1315 con el signo Acuario .

Número con el signo . Martes, 13 de octubre de 2026: Número 3879 con el signo Capricornio.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Cada día, miles de colombianos apuestan con la esperanza de obtener millones de pesos, para lo cual deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto de las balotas y el signo zodiacal correspondiente. Participar en este sorteo es fácil y rápido:

Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.

El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999. Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada.

¿Cuáles son los premios del Super Astro Luna?

El Super Astro Luna contempla diferentes premios, de acuerdo con la cantidad de cifras acertadas y la coincidencia del signo zodiacal seleccionado:

Cuatro cifras y signo: paga 42.000 veces el valor apostado.

paga 42.000 veces el valor apostado. Tres cifras y signo: paga 1.000 veces el valor apostado.

paga 1.000 veces el valor apostado. Dos cifras y signo: paga 100 veces el valor apostado.

El monto final depende del valor de la apuesta y de las condiciones aplicables al juego.