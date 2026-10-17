Sinuano Día y Noche: estos fueron los números ganadores del sábado 17 de octubre

El Sinuano es uno de los juegos de azar que cuenta con una amplia participación en Colombia, especialmente en la región Caribe. Sus dos sorteos diarios permiten a los apostadores consultar diferentes combinaciones y comprobar si las cifras elegidas coinciden con los resultados de la jornada.

Este sábado, 17 de octubre de 2026, se realizan nuevas ediciones del Sinuano Día y Sinuano Noche. Quienes participaron pueden consultar los números ganadores y compararlos con los registrados en sus apuestas.

Resultados del Sinuano Día

El sorteo está programado habitualmente para las 2:30 de la tarde.

Número ganador: 2586.

Quinta balota: 8.

Resultados del Sinuano Noche

La edición nocturna ofrece una nueva oportunidad para quienes participan en este juego.

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

¿Cómo comprobar los resultados?

Para verificar una apuesta, es necesario comparar las cifras del tiquete con el resultado correspondiente a la fecha y la modalidad elegida. Las condiciones para obtener un premio dependen del tipo de jugada y de las reglas establecidas para el sorteo.

Se recomienda consultar los resultados una vez sean publicados y verificar la información por medio de los canales autorizados antes de realizar cualquier reclamación.

Los resultados pueden actualizarse después de cada sorteo, por lo que conviene revisar la información correspondiente a la jornada del sábado 17 de octubre.