Super Astro Sol de este sábado, 17 de octubre: se conocieron los resultados oficiales

Este sábado, 17 de octubre de 2026, se realizó otro sorteo más de Super Astro Sol, uno de los juegos más importantes entre los apostadores de Colombia.

Resultado ganador de las loterías Medellín, Santander y Risaralda: números del viernes 16 de octubre

Sobre las 4:00 de la tarde, a través de Canal 1, se conocieron los resultados oficiales, es decir, la combinación ganadora entre un número de cuatro cifras y uno de los 12 signos zodiacales.

Resultado de Super Astro Sol hoy, 17 de octubre de 2026

Número ganador: 5278.

Últimos tres dígitos: 278.

Últimos dos dígitos: 78.

Signo zodiacal: Tauro.

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

Para participar, el apostador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos colombianos. Luego, tiene que elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

El sistema de premios de Super Astro funciona bajo el modelo de apuesta de contrapartida: el premio no se divide entre varios ganadores, sino que cada ganador recibe un factor multiplicador directo sobre el valor neto jugado.

Para ganar, los números deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con la combinación oficial sorteada, acompañados del signo ganador.