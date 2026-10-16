¿Está su número entre los ganadores? Resultados del Sinuano Día y Noche de este viernes, 16 de octubre

El Sinuano figura entre los juegos de azar más conocidos de Colombia, con especial acogida en la región Caribe. Este chance realiza dos sorteos al día, lo que mantiene el interés de quienes participan con la esperanza de obtener importantes premios.

En la edición Día de este viernes, 16 de octubre de 2026, cuyo sorteo se realiza a las 2:30 p. m., incluso en días festivos, el número ganador fue el 5952.

Para ampliar las probabilidades de ganar, esta lotería incluye la balota denominada La Quinta, que en esta ocasión acompañó el resultado de cuatro cifras con el número 7.

Resultados de la lotería Sinuano Día

Premio mayor: 5952.

La Quinta: 7.

Resultados de la lotería Sinuano Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

En su edición de la noche, El Sinuano se realiza a las 10:30 p. m. de lunes a sábado, mientras que los domingos y festivos los apostadores pueden conocer el número ganador a las 8:30 p.m.

El próximo sorteo del Sinuano Día y Noche se desarrollará el sábado, 17 de octubre de 2026 en sus horarios habituales: en la edición de la mañana a las 2:30 p. m. y en la edición de la noche a las 8:30 p. m.

El Paisita, El Dorado y La Caribeña: resultados y números ganadores del viernes 16 de octubre

¿Cómo saber si ganó?

Para resultar ganador en cualquiera de las modalidades de El Sinuano, el número apostado debe coincidir exactamente con el resultado del sorteo, respetando tanto el orden de las cifras como el tipo de apuesta seleccionada.

El juego contempla distintas posibilidades de premio

Combinación completa: acertar los cuatro números en el orden exacto.

acertar los cuatro números en el orden exacto. Aciertos parciales: también se premian coincidencias con las tres últimas cifras, las dos finales —conocidas como “pata”— o únicamente el último número, llamado “uña”.

En caso de obtener un premio, se recomienda acudir con el documento de identidad y cumplir con los requisitos exigidos para realizar el proceso de cobro.