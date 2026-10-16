Lotería de Bogotá hoy, 15 de octubre: número ganador y resultado del premio mayor

La Lotería de Bogotá realiza este jueves 15 de octubre de 2026 su sorteo número 2868, con un premio mayor de 12.000 millones. El resultado permitirá conocer el número ganador de uno de los sorteos tradicionales de los jueves en Colombia.

Ya salieron los resultados de El Sinuano Día y Noche de este jueves, 15 de octubre: estos son los números ganadores

Resultado de la Lotería de Bogotá hoy, 15 de octubre

El sorteo 2868 de la Lotería de Bogotá se realiza este jueves a las 11:15 p. m. El número ganador del premio mayor fue el:

Número: 4486

Serie: 335

Además del premio mayor, el plan de premios contempla diferentes premios secos.

¿Cuáles son los premios de la Lotería de Bogotá?

El plan de premios de este sorteo incluye las siguientes categorías:

Premio mayor: $12.000 millones.

$12.000 millones. Un premio seco de: $1.000 millones.

$1.000 millones. Dos premios secos de: $500 millones cada uno.

$500 millones cada uno. Tres premios secos de: $200 millones cada uno.

$200 millones cada uno. Seis premios secos de: $50 millones cada uno.

$50 millones cada uno. Diez premios secos de: $20 millones cada uno.

$20 millones cada uno. Treinta premios secos de: $10 millones cada uno.

Los jugadores deben revisar el resultado completo y verificar tanto el número como la serie de su billete o fracción para comprobar si obtuvieron alguno de los premios.

Últimos resultados de la Lotería de Bogotá

Antes del sorteo de este jueves, estos fueron los resultados de las últimas tres ediciones:

Sorteo 2867, del 8 de octubre de 2026: número 8565, serie 175.

número 8565, serie 175. Sorteo 2866, del 1 de octubre de 2026: número 8523, serie 165.

número 8523, serie 165. Sorteo 2865, del 24 de septiembre de 2026: número 9744, serie 080.

La Lotería de Bogotá juega todos los jueves a las 11:15 p. m., por lo que los resultados se actualizan después de cada sorteo.