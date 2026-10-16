El Paisita, El Dorado y La Caribeña: resultados y números ganadores del viernes 16 de octubre

Este viernes 16 de octubre, los jugadores de diferentes regiones de Colombia vuelven a estar pendientes de los resultados de El Paisita, El Dorado y La Caribeña, tres juegos de azar que cuentan con sorteos a lo largo del día.

Después de realizar sus apuestas, muchos participantes consultan las combinaciones ganadoras para comprobar si acertaron los números seleccionados. Por eso, conocer los resultados de cada jornada es fundamental para revisar los tiquetes y verificar si hay algún premio.

Números ganadores del viernes 16 de octubre

El Dorado Mañana

Premio mayor: 5826.

La Quinta: 1.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

¿Cómo comprobar los resultados?

Para verificar una apuesta, se recomienda consultar los resultados publicados por los operadores autorizados y revisar cuidadosamente las cifras de la modalidad correspondiente. También es importante conservar el comprobante y comprobar las condiciones del juego para conocer si la combinación acertada da derecho a un premio.