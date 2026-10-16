El Paisita, El Dorado y La Caribeña: resultados y números ganadores del viernes 16 de octubre

Este viernes 16 de octubre, los jugadores de diferentes regiones de Colombia vuelven a estar pendientes de los resultados de El Paisita, El Dorado y La Caribeña, tres juegos de azar que cuentan con sorteos a lo largo del día.
Después de realizar sus apuestas, muchos participantes consultan las combinaciones ganadoras para comprobar si acertaron los números seleccionados. Por eso, conocer los resultados de cada jornada es fundamental para revisar los tiquetes y verificar si hay algún premio.
Números ganadores del viernes 16 de octubre
El Dorado Mañana
- Premio mayor: 5826.
- La Quinta: 1.
El Dorado Tarde
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
¿Cómo comprobar los resultados?
Para verificar una apuesta, se recomienda consultar los resultados publicados por los operadores autorizados y revisar cuidadosamente las cifras de la modalidad correspondiente. También es importante conservar el comprobante y comprobar las condiciones del juego para conocer si la combinación acertada da derecho a un premio.