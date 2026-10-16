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El Paisita, El Dorado y La Caribeña: resultados y números ganadores del viernes 16 de octubre

Para verificar una apuesta, se recomienda revisar cuidadosamente las cifras de la modalidad correspondiente.

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Redacción Loterías
16 de octubre de 2026 a las 11:18 a. m.
Imagen de referencia de mujer ganando la lotería.
Imagen de referencia de mujer ganando la lotería. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Este viernes 16 de octubre, los jugadores de diferentes regiones de Colombia vuelven a estar pendientes de los resultados de El Paisita, El Dorado y La Caribeña, tres juegos de azar que cuentan con sorteos a lo largo del día.

Después de realizar sus apuestas, muchos participantes consultan las combinaciones ganadoras para comprobar si acertaron los números seleccionados. Por eso, conocer los resultados de cada jornada es fundamental para revisar los tiquetes y verificar si hay algún premio.

Números ganadores del viernes 16 de octubre

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 5826.
  • La Quinta: 1.
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El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

¿Cómo comprobar los resultados?

Para verificar una apuesta, se recomienda consultar los resultados publicados por los operadores autorizados y revisar cuidadosamente las cifras de la modalidad correspondiente. También es importante conservar el comprobante y comprobar las condiciones del juego para conocer si la combinación acertada da derecho a un premio.