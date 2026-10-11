Resultados de Baloto y Revancha del 10 de octubre de 2026: estos son los números ganadores

Este sábado, 10 de octubre de 2026, se realizó el sorteo número 2720 del Baloto, uno de los juegos de azar que se realiza en Colombia tres veces por semana, los lunes, miércoles y sábados.

Super Astro Sol: conozca los números ganadores de este sábado 10 de octubre de 2026

El acumulado del Baloto llega a 14.400 millones de pesos, mientras que en la modalidad Baloto Revancha el acumulado alcanza los 2.600 millones de pesos.

Resultados del Baloto del 10 de octubre de 2026

El sorteo de este miércoles dejó los siguientes números:

Número ganador: 25 - 24 - 18 - 15 - 42

25 - 24 - 18 - 15 - 42 Súper balota: 03

Resultados del Baloto Revancha del 10 de octubre de 2026

Número ganador: 11 - 20 - 02 - 42 - 10

11 - 20 - 02 - 42 - 10 Súper balota: 05

¿Jugó El Sinuano? Consulte los resultados del Día y Noche de este sábado, 10 de octubre

Estos fueron los últimos sorteos del Baloto

Antes del sorteo de este miércoles, los tres resultados más recientes del Baloto fueron:

7 de octubre de 2026: 05 - 17 - 19 - 27 - 39 - 08

05 - 17 - 19 - 27 - 39 - 08 5 de octubre de 2026: 13 - 14 - 16 - 25 - 28 - 08

13 - 14 - 16 - 25 - 28 - 08 3 de octubre de 2026: 03 - 10 - 14 - 26 - 31 - 10

En esos resultados, el último número corresponde a la Súper Balota.

Últimos resultados de Baloto Revancha

Los tres sorteos más recientes de Baloto Revancha registraron estos números:

7 de octubre de 2026: 06 - 09 - 16 - 36 - 39 - 04

06 - 09 - 16 - 36 - 39 - 04 5 de octubre de 2026: 14 - 15 - 32 - 40 - 42 - 16

14 - 15 - 32 - 40 - 42 - 16 3 de octubre de 2026: 19 - 23 - 27 - 38 - 40 - 14

También en este caso, el último número corresponde a la Súper Balota.

¿Cuánto tiempo hay para reclamar un premio de Baloto?

Los ganadores tienen un año a partir de la realización del sorteo para reclamar el premio, siempre que tengan un tiquete ganador.

Es importante conservar el tiquete en buen estado, pues este hace parte de los documentos necesarios para realizar el proceso de cobro.