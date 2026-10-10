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Sorteos ganadores de El Paisita, El Dorado y La Caribeña de hoy sábado, 10 de octubre de 2026

Nuevos juegos se realizaron y las cifras ganadoras se dieron a conocer a lo largo de la jornada.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
10 de octubre de 2026 a las 11:15 a. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Los juegos de azar son populares en Colombia y les han permitido a miles de personas recibir millonarias sumas de dinero que les han permitido cumplir metas.

Los jugadores ya pueden consultar los números y series de los sorteos de este viernes.
Resultados de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números ganadores del 9 de octubre

Aunque las probabilidades de ganar no son altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.

Después de hacer sus apuestas, los jugadores acostumbran consultar los resultados oficiales con el fin de verificar si lograron acertar las combinaciones. La amplia oferta de sorteos y los diferentes horarios disponibles durante el día mantienen el interés de quienes participan habitualmente en estas populares modalidades de chance.

Resultados de las loterías del 10 de octubre

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 5429
  • La Quinta: 5
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El Dorado Tarde

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente