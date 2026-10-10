Sorteos ganadores de El Paisita, El Dorado y La Caribeña de hoy sábado, 10 de octubre de 2026

Los juegos de azar son populares en Colombia y les han permitido a miles de personas recibir millonarias sumas de dinero que les han permitido cumplir metas.
Aunque las probabilidades de ganar no son altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.
Después de hacer sus apuestas, los jugadores acostumbran consultar los resultados oficiales con el fin de verificar si lograron acertar las combinaciones. La amplia oferta de sorteos y los diferentes horarios disponibles durante el día mantienen el interés de quienes participan habitualmente en estas populares modalidades de chance.
Resultados de las loterías del 10 de octubre
El Dorado Mañana
- Premio mayor: 5429
- La Quinta: 5
El Dorado Tarde
- Premio mayor: Pendiente
- La Quinta: Pendiente
El Paisita Día
- Premio mayor: Pendiente
- La Quinta: Pendiente
El Paisita Noche
- Premio mayor: Pendiente
- La Quinta: Pendiente
La Caribeña Día
- Premio mayor: Pendiente
- La Quinta: Pendiente
La Caribeña Noche
- Premio mayor: Pendiente
- La Quinta: Pendiente