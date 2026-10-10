Resultados de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números ganadores del 9 de octubre

Este viernes 9 de octubre se llevó a cabo una nueva jornada de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda. En esta nota se reúnen los resultados de los tres sorteos, con los números ganadores y sus respectivas series para consultar los premios.

Super Astro Sol: estos son los números ganadores del 9 de octubre de 2026

Lotería de Medellín: resultado de hoy, 9 de octubre

La Lotería de Medellín participa en la jornada de este viernes con su sorteo semanal. Los jugadores pueden comparar los datos con los de sus billetes.

Número ganador: 0169

0169 Serie: 238

El resultado principal permite comprobar si el billete coincide con las cifras premiadas. También es posible consultar las demás categorías incluidas en el plan de premios.

Lotería de Santander: número ganador y serie

La Lotería de Santander también forma parte de los sorteos programados para este viernes 9 de octubre. Su resultado incluye el número correspondiente al premio mayor y la serie asociada.

Número ganador: 3794

3794 Serie: 303

Los participantes pueden verificar esta información y revisar las otras categorías de premios para comprobar si obtuvieron algún reconocimiento.

Lotería de Risaralda: resultado del viernes 9 de octubre

La Lotería de Risaralda completa la jornada de este viernes con su respectivo sorteo. El resultado principal está compuesto por el número ganador y su serie.

Número ganador: 7531

7531 Serie: 195

Para comprobar un posible premio, es importante comparar ambos datos con los que aparecen en el billete y consultar los resultados oficiales de la lotería.