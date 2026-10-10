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Resultados de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números ganadores del 9 de octubre

Este 9 de octubre, los jugadores tienen tres resultados por revisar para comprobar sus billetes.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

10 de octubre de 2026 a las 6:08 a. m.
La jornada de este viernes reúne tres sorteos tradicionales que despiertan el interés de los apostadores.
La jornada de este viernes reúne tres sorteos tradicionales que despiertan el interés de los apostadores. Foto: Lotería de Medellín / Lotería de Santander / Lotería de Risaralda / Getty

Este viernes 9 de octubre se llevó a cabo una nueva jornada de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda. En esta nota se reúnen los resultados de los tres sorteos, con los números ganadores y sus respectivas series para consultar los premios.

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Lotería de Medellín: resultado de hoy, 9 de octubre

La Lotería de Medellín participa en la jornada de este viernes con su sorteo semanal. Los jugadores pueden comparar los datos con los de sus billetes.

  • Número ganador: 0169
  • Serie: 238
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El resultado principal permite comprobar si el billete coincide con las cifras premiadas. También es posible consultar las demás categorías incluidas en el plan de premios.

Lotería de Santander: número ganador y serie

La Lotería de Santander también forma parte de los sorteos programados para este viernes 9 de octubre. Su resultado incluye el número correspondiente al premio mayor y la serie asociada.

  • Número ganador: 3794
  • Serie: 303
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Los participantes pueden verificar esta información y revisar las otras categorías de premios para comprobar si obtuvieron algún reconocimiento.

Lotería de Risaralda: resultado del viernes 9 de octubre

La Lotería de Risaralda completa la jornada de este viernes con su respectivo sorteo. El resultado principal está compuesto por el número ganador y su serie.

  • Número ganador: 7531
  • Serie: 195
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Para comprobar un posible premio, es importante comparar ambos datos con los que aparecen en el billete y consultar los resultados oficiales de la lotería.