Resultados de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números ganadores del 9 de octubre

Este viernes 9 de octubre se llevó a cabo una nueva jornada de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda. En esta nota se reúnen los resultados de los tres sorteos, con los números ganadores y sus respectivas series para consultar los premios.
Lotería de Medellín: resultado de hoy, 9 de octubre
La Lotería de Medellín participa en la jornada de este viernes con su sorteo semanal. Los jugadores pueden comparar los datos con los de sus billetes.
- Número ganador: 0169
- Serie: 238
El resultado principal permite comprobar si el billete coincide con las cifras premiadas. También es posible consultar las demás categorías incluidas en el plan de premios.
Lotería de Santander: número ganador y serie
La Lotería de Santander también forma parte de los sorteos programados para este viernes 9 de octubre. Su resultado incluye el número correspondiente al premio mayor y la serie asociada.
- Número ganador: 3794
- Serie: 303
Los participantes pueden verificar esta información y revisar las otras categorías de premios para comprobar si obtuvieron algún reconocimiento.
Lotería de Risaralda: resultado del viernes 9 de octubre
La Lotería de Risaralda completa la jornada de este viernes con su respectivo sorteo. El resultado principal está compuesto por el número ganador y su serie.
- Número ganador: 7531
- Serie: 195
Para comprobar un posible premio, es importante comparar ambos datos con los que aparecen en el billete y consultar los resultados oficiales de la lotería.