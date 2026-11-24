Este martes 24 de noviembre se lleva a cabo una nueva jornada de sorteos de chance en Colombia. Miles de jugadores están atentos a los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los juegos más populares del país, para comprobar si sus apuestas coinciden con las combinaciones ganadoras.

Los sorteos se realizan en diferentes momentos del día, por lo que los resultados se conocen de manera progresiva. Los participantes deben estar pendientes de cada publicación y verificar que las cifras correspondan a la fecha y modalidad en la que lanzaron su apuesta.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este martes 24 de noviembre

Al momento de esta publicación, los resultados se encuentran pendientes, pues las modalidades del día todavía no han completado sus horarios de sorteo.

El Dorado

El Dorado Mañana: 1004-1.

El Dorado Tarde: pendiente.

El Paisita

El Paisita Día: pendiente .

. El Paisita Noche: pendiente.

La Caribeña

La Caribeña Día: pendiente .

. La Caribeña Noche: pendiente.

¿A qué hora juegan El Dorado, El Paisita y La Caribeña?

Cada uno de estos juegos tiene horarios establecidos para sus sorteos. Conocerlos permite a los participantes saber cuándo se publican las combinaciones ganadoras.

El Dorado Mañana: 11:00 a. m.

El Dorado Tarde: 3:30 p. m.

El Paisita Día: 1:00 p. m.

El Paisita Noche: 6:00 p. m.

La Caribeña Día: 2:30 p. m.

La Caribeña Noche: 10:30 p. m.

¿Cómo comprobar si ganó el chance?

Para saber si una apuesta resultó ganadora, es importante comparar las cifras del resultado oficial con los números registrados en el comprobante. También se debe verificar que coincidan la fecha y la modalidad del sorteo.