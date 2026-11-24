Este lunes 23 de noviembre se llevó a cabo un nuevo sorteo del Baloto en Colombia. En esta oportunidad, los participantes tuvieron la posibilidad de ganar un acumulado de $22.000 millones en el sorteo tradicional, mientras que en la modalidad Baloto Revancha la cifra llegó a los $2.600 millones.

Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del lunes 23 de noviembre de 2026

El sorteo correspondió al número 2739 y, como es habitual, los jugadores debían acertar los números seleccionados y la Súper balota para aspirar a llevarse el acumulado.

Resultados del sorteo del Baloto del 23 de noviembre de 2026

El sorteo tradicional del Baloto tenía un acumulado de $22.000 millones. Estos fueron los números que resultaron ganadores:

Número ganador: 04-05-20-21-22

04-05-20-21-22 Súper balota: 15

Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 23 de noviembre de 2026

Por su parte, Baloto Revancha ofrecía un acumulado de $2.600 millones. Estos fueron los resultados de esta modalidad:

Número ganador: 04-16-26-33-37

04-16-26-33-37 Súper balota: 04

El Baloto volvió a sortear millones de pesos y dejó nuevos números para consultar. Foto: Getty Images / Baloto

¿Cuáles fueron los números de los últimos sorteos del Baloto?

Para quienes desean consultar los resultados anteriores, estos fueron los números ganadores de los tres sorteos más recientes del Baloto tradicional:

Baloto tradicional:

21 de noviembre de 2026: 05 - 10 - 37 - 39 - 40 - 04.

18 de noviembre de 2026: 15 - 21 - 33 - 36 - 39 - 03.

16 de noviembre de 2026: 02 - 12 - 19 - 25 - 42 - 07.

Baloto Revancha:

21 de noviembre de 2026: 14 - 25 - 26 - 37 - 38 - 03.

18 de noviembre de 2026: 05 - 09 - 18 - 20 - 34 - 03.

16 de noviembre de 2026: 02 - 17 - 27 - 33 - 37 - 10.

Cabe recordar que los sorteos del Baloto se realizan los lunes, miércoles y sábados, por lo que los jugadores cuentan con tres oportunidades semanales para participar.