En redes sociales se viralizó una denuncia que hizo un periodista identificado como Julián Rojas Jaimes. En Facebook, el comunicador sostuvo que durante diez sorteos consecutivos de 2025, entre 600 premios, no aparecieron ni una sola vez los números 7, 8 o el 9 como segundo dígito de la serie.

Resultados de la Lotería de Boyacá del sábado 21 de noviembre de 2026: número ganador y premio mayor

“Limitaron los comentarios, pero no dan explicaciones claras. La Lotería de Boyacá restringió quién puede comentar sus publicaciones en Facebook, difundida junto a la Gobernación de Boyacá. En la parte inferior de la publicación, la plataforma muestra el aviso que confirma la limitación. La restricción se conoce en medio de los cuestionamientos por los resultados de diez sorteos consecutivos. En la revisión de 600 premios, entre el mayor y los secos, el 7, el 8 y el 9 no aparecieron una sola vez como segundo dígito de la serie. La Lotería anunció que investigará el caso”, agregó Rojas en un comentario a través de su cuenta en Facebook.

Tras esa denuncia, desde la Lotería de Boyacá emitieron un comunicado en el que confirmaron que se trata de 10 sorteos jugados entre mayo y julio del año pasado.

“Se precisa que los números de serie a los que se hace referencia en redes sociales corresponden a 10 sorteos, comprendidos entre el 4571 y el 4580. Los cuales fueron jugados entre el mes de mayo - julio del año 2025″, indicaron.

Algo que llama la atención en el comunicado es que desde esa entidad no descartan un “error involuntario” humano o técnico.

“No obstante lo anterior, y a los rigurosos protocolos de preparación y ejecución de cada sorteo, esta lotería procederá a revisar de manera detallada los hechos objeto de análisis a efectos de determinar si pudo haber existido un error involuntario desde el punto de vista humano o técnico”, destacaron puntualmente.

Sin embargo, afirmaron que los sorteos que llevan a cabo cuentan con el acompañamiento y seguimiento, realizado por los delegados de Control Interno, coordinación de sorteos, Alcaldía y apuestas permanentes, quienes participan en las actividades de supervisión y verificación conforme a sus respectivas competencias.

“La Lotería de Boyacá reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia, la trazabilidad de sus procedimientos y la confianza de sus apostadores, en consecuencia de lo anterior continuará atendiendo las inquietudes ciudadanas con fundamento en información técnica y documental verificable”, concluyeron en el comunicado firmado por el gerente general, Diego Fabián Hernández.