Este lunes 23 de noviembre se lleva a cabo una nueva jornada de sorteos de chance en Colombia. Como ocurre diariamente, miles de jugadores están atentos a los resultados de juegos como El Dorado, El Paisita y La Caribeña, con la expectativa de conocer si sus apuestas coinciden con las combinaciones ganadoras.

Estas modalidades cuentan con diferentes horarios durante el día, por lo que los resultados se van conociendo de manera progresiva. Los participantes pueden consultar las cifras correspondientes a cada sorteo y compararlas con los números registrados en sus tiquetes.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este lunes 23 de noviembre

A continuación, se relacionan los resultados de los principales sorteos de la jornada. Las cifras se actualizarán a medida que sean publicadas oficialmente.

El Dorado Mañana

Número ganador: 2977.

Quinta cifra: 7.

El Paisita Día

Número ganador: Pendiente .

. La Quinta: Pendiente.

La Caribeña Día

Número ganador: Pendiente .

. La Quinta: Pendiente.

El Dorado Tarde

Número ganador: Pendiente .

. Quinta cifra: Pendiente.

El Paisita Noche

Número ganador: Pendiente .

. Animal: Pendiente.

La Caribeña Noche

Número ganador: Pendiente .

. Quinta cifra: Pendiente.

¿Cómo verificar los resultados del chance?

Una vez publicados los resultados, los jugadores deben comparar las cifras ganadoras con las que aparecen en el comprobante de su apuesta. Es importante revisar tanto el número como la modalidad y la fecha del sorteo para evitar confusiones.

En caso de obtener un premio, se recomienda conservar el tiquete en buen estado y acudir a los canales autorizados para conocer el procedimiento de reclamación.