Este domingo 22 de noviembre de 2026 se realizó un nuevo sorteo de Super Astro Luna, una de las loterías más reconocidas de este país que se juegan a diario.
El juego exige la combinación de cuatro cifras y el signo zodiacal que resultaron ganadores de la jornada para ganar el premio mayor, que equivale a 42.000 veces el valor neto apostado, por lo que la cifra varía de lo invertido por el jugador.
Número y signo ganador del Super Astro Luna de este domingo, 22 de noviembre de 2026
El resultado del sorteo 8312 de este domingo fue:
- Número ganador: 7745.
- Signo zodiacal: Piscis.
- Últimas tres cifras: 745.
- Últimas dos cifras: 45.
- Sorteo: 8312.
Los participantes pueden comparar estos datos con los registrados en sus tiquetes para comprobar si acertaron la combinación ganadora.
Por ejemplo, si una persona apostó $1.000 a 7745 con el signo Piscis y acertó las cuatro cifras en el orden exacto, obtiene el premio mayor de $42 millones, antes de los descuentos aplicables.
Para participar en Super Astro Luna, cada jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y relacionarlo con uno de los doce signos del zodiaco.
La combinación ganadora está compuesta por las cuatro cifras y el signo zodiacal. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y de la coincidencia con el signo seleccionado.
Los jugadores deben revisar el número y el signo registrados en su tiquete y compararlos con los resultados del sorteo correspondiente. Es importante conservar el comprobante de la apuesta para verificar cualquier premio obtenido.