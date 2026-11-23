El Super Astro Sol realizó este lunes, 23 de noviembre de 2026, su sorteo número 5586, una nueva jornada en la que los participantes tuvieron la oportunidad de acertar el número de cuatro cifras y uno de los doce signos del zodiaco para obtener un premio.

Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del lunes 23 de noviembre de 2026

Este juego de suerte y azar se lleva a cabo de lunes a sábado a las 4:00 p. m. y se transmite en vivo y en directo por Canal 1. Para participar, cada jugador debe elegir el valor de su apuesta, un número de máximo cuatro cifras y uno de los doce signos zodiacales.

¿Cuál fue el resultado del Super Astro Sol de este lunes 23 de noviembre?

El sorteo 5586 del Super Astro Sol ya se llevó a cabo este lunes. La combinación ganadora estuvo conformada por un número de cuatro cifras y un signo zodiacal, que los participantes pueden consultar para verificar si acertaron su apuesta.

Número ganador: 5603.

5603. Signo zodiacal: Libra.

Los participantes pueden comparar estos datos con su apuesta para comprobar si acertaron la combinación ganadora.

Resultados de los últimos sorteos del Super Astro Sol

Antes de la jornada de este lunes, estos fueron los resultados registrados en los tres sorteos anteriores:

Sábado 21 de noviembre: número 7846, signo Virgo.

número 7846, signo Virgo. Viernes 20 de noviembre: número 8495, signo Escorpión.

número 8495, signo Escorpión. Jueves 19 de noviembre: número 3712, signo Tauro.

Estos resultados corresponden a jornadas anteriores y no determinan las combinaciones de los siguientes sorteos, pues se trata de un juego de azar.