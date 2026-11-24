El Super Astro Sol realizó este martes 24 de noviembre de 2026 un nuevo sorteo en Colombia. Los participantes esperaban conocer la combinación ganadora, compuesta por un número de cuatro cifras y uno de los doce signos del zodiaco.

Resultados ganadores del Sinuano Día y Noche para este martes 24 de noviembre de 2026

El sorteo de este martes correspondió al número 5587 y se llevó a cabo a las 4:00 de la tarde, como parte de los juegos habituales de este chance, que se transmite en vivo y en directo a través de Canal 1.

Resultado del Super Astro Sol de este martes 24 de noviembre

El resultado del Super Astro Sol de este martes 24 de noviembre de 2026 fue el siguiente:

Número ganador: 6849

6849 Signo zodiacal: Leo

Los jugadores pueden comparar estos datos con la combinación que seleccionaron al momento de realizar su apuesta para determinar si obtuvieron algún premio.

Resultados de los últimos sorteos del Super Astro Sol

Antes del sorteo de este martes, el Super Astro Sol había entregado los siguientes resultados en sus jornadas más recientes:

Lunes 23 de noviembre: sorteo 5586, número 5586 y signo Libra.

sorteo 5586, número 5586 y signo Libra. Sábado 21 de noviembre: número 7846 y signo Virgo.

número 7846 y signo Virgo. Viernes 20 de noviembre: número 8495 y signo Escorpión.

Estos antecedentes permiten consultar las combinaciones de jornadas anteriores y comparar los resultados publicados por el juego.