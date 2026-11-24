El más reciente sorteo del Super Astro Luna de este martes, 24 de noviembre de 2026, se realizó en Colombia en horas de la noche. Los jugadores pueden consultar el número de cuatro cifras y el signo zodiacal ganadores para verificar si acertaron en sus apuestas.

Número y signo ganadores del Super Astro Luna del lunes 23 de noviembre de 2026

Resultado del Super Astro Luna de este martes 24 de noviembre de 2026

El sorteo 8314 del Super Astro Luna de este lunes dejó un nuevo resultado para los jugadores en Colombia:

Número ganador: 1440.

Signo zodiacal: Cáncer.

Los últimos resultados del Super Astro Luna

Estos fueron los resultados reportados para los últimos tres sorteos anteriores del Super Astro Luna:

Lunes 23 de noviembre de 2026: número 5710, signo Libra.

número 5710, signo Libra. Domingo 22 de noviembre de 2026 : número 9659, signo Piscis.

: número 9659, signo Piscis. Sábado 21 de noviembre de 2026: número 7745, signo Piscis.

¿Cuáles son los premios del Super Astro Luna?

El Super Astro Luna contempla diferentes premios, de acuerdo con la cantidad de cifras acertadas y la coincidencia del signo zodiacal seleccionado:

Cuatro cifras y signo: paga 42.000 veces el valor apostado.

paga 42.000 veces el valor apostado. Tres cifras y signo: paga 1.000 veces el valor apostado.

paga 1.000 veces el valor apostado. Dos cifras y signo: paga 100 veces el valor apostado.

El monto final depende del valor de la apuesta y de las condiciones aplicables al juego.

¿Cómo jugar?

Para participar en Super Astro Luna, cada jugador debe escoger un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y uno de los doce signos zodiacales disponibles.

La combinación ganadora está compuesta por las cuatro cifras y el signo correspondiente. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y de la coincidencia con el signo zodiacal.

¿Cuándo es el próximo sorteo de Super Astro Luna?

Super Astro Luna realiza sorteos todos los días, incluidos domingos y festivos. El horario cambia según el día: de lunes a viernes, el sorteo se realiza en la noche a las 10:50 p. m.; los sábados tiene un horario diferente y los domingos y festivos se lleva a cabo a las 8:30 p. m.