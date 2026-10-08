Baloto hoy, 7 de octubre: así quedó el sorteo y esta es la millonaria cifra que está en juego

Este miércoles 7 de octubre de 2026 se realizó el sorteo número 2719 del Baloto, uno de los juegos de azar que se realiza en Colombia tres veces por semana, los lunes, miércoles y sábados.

Super Astro Sol: estos son los números ganadores del 7 de octubre de 2026

El acumulado del Baloto llega a 14.000 millones de pesos, mientras que en la modalidad Baloto Revancha el acumulado alcanza los 2.400 millones de pesos.

Resultados del Baloto del 7 de octubre de 2026

El sorteo de este miércoles dejó los siguientes números:

Número ganador: 05 - 17 - 19 - 27 - 39

05 - 17 - 19 - 27 - 39 Súper balota: 08

Resultados del Baloto Revancha del 7 de octubre de 2026

Número ganador: 06 - 09 - 16 - 36 - 39

06 - 09 - 16 - 36 - 39 Súper balota: 04

Los resultados del sorteo de este miércoles ya se conocen junto con el acumulado disponible. Foto: Getty Images / Baloto

Estos fueron los últimos sorteos del Baloto

Antes del sorteo de este miércoles, los tres resultados más recientes del Baloto fueron:

5 de octubre de 2026: 13 - 14 - 16 - 25 - 28 - 08

13 - 14 - 16 - 25 - 28 - 08 3 de octubre de 2026: 03 - 10 - 14 - 26 - 31 - 10

03 - 10 - 14 - 26 - 31 - 10 30 de septiembre de 2026: 11 - 18 - 22 - 30 - 32 - 10

En esos resultados, el último número corresponde a la Súper Balota.

Últimos resultados de Baloto Revancha

Los tres sorteos más recientes de Baloto Revancha registraron estos números:

5 de octubre de 2026: 14 - 15 - 32 - 40 - 42 - 16

14 - 15 - 32 - 40 - 42 - 16 3 de octubre de 2026: 19 - 23 - 27 - 38 - 40 - 14

19 - 23 - 27 - 38 - 40 - 14 30 de septiembre de 2026: 04 - 10 - 14 - 18 - 23 - 07

También en este caso, el último número corresponde a la Súper Balota.

¿Cuánto tiempo hay para reclamar un premio de Baloto?

Los ganadores tienen un año a partir de la realización del sorteo para reclamar el premio, siempre que tengan un tiquete ganador.

Es importante conservar el tiquete en buen estado, pues este hace parte de los documentos necesarios para realizar el proceso de cobro.