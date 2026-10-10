Loterías

¿Le apostó al Chontico? Consulte los resultados de Día y Noche de este sábado 10 de octubre de 2026

Conozca cuáles fueron los resultados de este importante juego de azar.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
10 de octubre de 2026 a las 1:34 p. m.
Resultados últimos sorteos Chontico Día y Noche.
Resultados últimos sorteos Chontico Día y Noche. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este sábado, 10 de octubre de 2026, miles de colombianos siguieron de cerca un nuevo sorteo de la tradicional lotería Chontico Día, soñando con pegarle al premio mayor y darles un giro a sus finanzas.

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 25 de marzo.
Sorteos ganadores de El Paisita, El Dorado y La Caribeña de hoy sábado, 10 de octubre de 2026

El sorteo 8579 dejó como número ganador el XXX, resultado que rápidamente empezó a compartirse entre quienes hicieron sus apuestas durante el día.

Por otro lado, también hubo expectativa por La Quinta, la balota adicional del juego, que en esta edición terminó con el número X.

Resultado de Chontico Día - 10 de octubre

Premio mayor: XXX

  • Tres últimos: XXX.
  • Dos últimos: XX.
  • Cifra completa: XXXX.
  • La Quinta: X.
YouTube video ETyKpGb7ttA thumbnail

Resultado de Chontico Noche - 10 de octubre

Premio mayor: pendiente.

  • Tres últimos: pendiente.
  • Dos últimos: pendiente.
  • Cifra completa: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.
YouTube video HnH7z-VRTyU thumbnail
Los jugadores ya pueden consultar los números y series de los sorteos de este viernes.
Resultados de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números ganadores del 9 de octubre

El siguiente sorteo de la lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el domingo, 11 de octubre de 2026, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

  • 9 de octubre de 2026: 6626. La Quinta: 1.
  • 8 de octubre de 2026: 1574. La Quinta: 4.
  • 7 de octubre de 2026: 7132. La Quinta: 4.

Chontico Noche

  • 9 de octubre de 2026: 7882. La Quinta: 1.
  • 8 de octubre de 2026: 4230. La Quinta: 3.
  • 7 de octubre de 2026: 1855. La Quinta: 2.