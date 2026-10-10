¿Jugó El Sinuano? Consulte los resultados del Día y Noche de este sábado, 10 de octubre

Este sábado 10 de octubre, miles de colombianos estuvieron pendientes de los resultados de El Sinuano Día y El Sinuano Noche, dos de las modalidades de chance con mayor participación en distintas regiones del país.

Estos juegos de azar realizan sorteos todos los días en dos jornadas: una diurna y otra nocturna, ofreciendo a los participantes la posibilidad de consultar los números ganadores en diferentes momentos del día.

¿Le apostó al Chontico? Consulte los resultados de Día y Noche de este sábado 10 de octubre de 2026

Una vez realizados los sorteos, los resultados oficiales son divulgados por los canales autorizados. De esta manera, los apostadores pueden consultar los números y comprobar si su jugada obtuvo algún premio.

Resultados de El Sinuano del 10 de octubre

Día de Sinuano

Número ganador: 9490.

La Quinta: 7.

El Sinuano Noche

Número ganador: pendiente

La Quinta: pendiente

¿Cómo reclamar un premio?

Si el número apostado resulta premiado, el jugador debe verificar que la información del comprobante coincida con el resultado oficial, incluido el número y, cuando corresponda, la serie.

Para reclamar el premio, es indispensable presentar el tiquete original en buen estado y un documento de identidad en cualquiera de los puntos de pago autorizados.

Asimismo, es fundamental respetar los plazos establecidos para cobrar el premio. Por ello, se recomienda conservar el comprobante hasta completar el proceso de reclamación y confirmar que el pago se haya efectuado.

Gracias a sus sorteos diarios, El Sinuano Día y El Sinuano Noche se han consolidado como dos de las modalidades de chance con mayor seguimiento en Colombia.

Al ofrecer un sorteo en la jornada diurna y otro en la nocturna, brindan a los apostadores dos oportunidades diarias para conocer los resultados y participar.