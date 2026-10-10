Este sábado 10 de octubre de 2026, se jugó la lotería Antioqueñita en sus dos horarios disponibles: mañana y tarde.

Los participantes pueden comparar el número ganador y la quinta con los datos de sus apuestas para comprobar si obtuvieron algún premio. Este juego es uno de los más reconocidos en Antioquia, lugar de donde se origina.

¿Le apostó al Chontico? Consulte los resultados de Día y Noche de este sábado 10 de octubre de 2026

Resultado de la Antioqueñita Día hoy, 10 de octubre

El sorteo de la Antioqueñita Día se realizó durante la mañana de este sábado. Estos son los números ganadores:

Número ganador: 8252.

8252. Quinta: 3.

3. Fecha: sábado 10 de octubre de 2026.

Resultado de la Antioqueñita Tarde hoy, sábado 10 de octubre

El segundo sorteo de la jornada corresponde a la Antioqueñita Tarde, programada habitualmente para las 3:00 p. m.

Número ganador: pendiente de publicación.

pendiente de publicación. Quinta: pendiente de publicación.

pendiente de publicación. Fecha: sábado 10 de octubre de 2026.

El plan de premios se rige por el reglamento del chance en Colombia, por lo que el valor del premio depende directamente del valor del tiquete apostado, sin incluir el IVA. Así las cosas, este es el plan de premios en la medida que se acierte:

4 cifras (directo): Paga 4.500 veces lo apostado.

Paga 4.500 veces lo apostado. 4 cifras (combinado): Paga 208 veces lo apostado.

Paga 208 veces lo apostado. 3 cifras (directo): Paga 400 veces lo apostado.

Paga 400 veces lo apostado. 3 cifras (combinado): Paga 83 veces lo apostado.

Paga 83 veces lo apostado. 2 cifras (directo/uñas): Paga 50 veces lo apostado.

Paga 50 veces lo apostado. 1 Cifra (última): Paga 5 veces lo apostado.

Los premios pueden cobrarse directamente en cualquier punto de la red Gana en el departamento de Antioquia presentando el tiquete original en buen estado y el documento de identidad.

De acuerdo con la Ley 643 de 2001, que regula el régimen propio del juego permanente en Colombia, el ganador tiene un plazo máximo de un año contado a partir de la fecha de realización del sorteo para reclamar su premio.