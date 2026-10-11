Lotería de Boyacá: número ganador y resultados del sorteo del sábado 10 de octubre de 2026

La Lotería de Boyacá realizó su sorteo del sábado 10 de octubre de 2026.

Estos son los resultados que deben revisar los jugadores para comprobar si se convirtió en feliz ganador del premio mayor de $15.000 millones.

Super Astro Sol: conozca los números ganadores de este sábado 10 de octubre de 2026

Resultado del premio mayor sábado 10 de octubre de 2026

Número ganador de $15.000 millones

Número: 7209

Serie: 286

Los participantes deben revisar cuidadosamente el número y la serie de su billete para confirmar si ganaron el premio mayor o alguno de los premios por aproximación.

Premios secos de la Lotería de Boyacá

Además del premio mayor de $15.000 millones, la Lotería de Boyacá ofrece varias categorías de premios secos para los jugadores.

Entre ellos están el Premio Fortuna, de $1.000 millones; el Premio Alegría, de $400 millones; el Premio Ilusión, de $300 millones, y el Premio Esperanza, de $100 millones.

El sorteo también contempla cuatro premios Berraquera de $50 millones cada uno, 15 premios Optimismo de $20 millones y 36 premios Valentía de $10 millones.

¿Jugó El Sinuano? Consulte los resultados del Día y Noche de este sábado, 10 de octubre

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?

Según el calendario oficial, el sorteo 4644 de la Lotería de Boyacá está previsto para las 10:30 p. m. de este sábado 10 de octubre.

Si resulta ganador, es importante conservar el billete o la fracción original y consultar el procedimiento oficial para reclamar el premio. Los requisitos pueden variar según el monto obtenido.

Como antecedente, en el sorteo del 19 de septiembre, el premio mayor fue para el número 8004 de la serie 240.

En esa jornada también se entregaron premios secos en las distintas categorías establecidas.