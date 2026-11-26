Este jueves 26 de noviembre, los aficionados a los juegos de azar en Colombia tienen una nueva oportunidad de probar suerte con los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña. Estas modalidades cuentan con diferentes horarios a lo largo del día, por lo que los participantes podrán consultar los números ganadores a medida que se conozcan los resultados.
Los tres juegos mantienen sus jornadas habituales, con sorteos en las modalidades de día, tarde o noche, según corresponda. Por esta razón, es importante tener presente la hora de cada sorteo para verificar las cifras y comprobar si coinciden con las apuestas realizadas.
Resultados de El Dorado del jueves 26 de noviembre
El Dorado cuenta con dos sorteos diarios, uno en la mañana y otro en la tarde.
- El Dorado Mañana: 2303-8.
- El Dorado Tarde: pendiente.
Números ganadores de El Paisita
El Paisita también tiene dos modalidades, Día y Noche, que se realizan en diferentes momentos.
- El Paisita Día: pendiente.
- El Paisita Noche: pendiente.
Resultado de La Caribeña
La Caribeña es otro de los juegos que despierta interés entre los apostadores. Sus sorteos se distribuyen en dos horarios:
- La Caribeña Día: pendiente.
- La Caribeña Noche: pendiente.
¿A qué hora se realizan los sorteos?
Para quienes desean seguir los resultados de estos juegos, es importante conocer los horarios habituales de cada modalidad:
- El Dorado: Mañana, 11:00 a. m.; Tarde, 3:30 p. m.
- El Paisita: Día, 1:00 p. m.; Noche, 6:00 p. m.
- La Caribeña: Día, 2:30 p. m.; Noche, 10:30 p. m.
Los resultados se publican después de cada sorteo, por lo que las cifras ganadoras se irán actualizando durante el día.