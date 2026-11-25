Los juegos de azar siguen siendo una de las alternativas que despiertan interés entre quienes prueban suerte a diario en Colombia. Este miércoles 25 de noviembre se realizaron nuevos sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de las loterías que cuentan con diferentes horarios y modalidades de juego.

Durante la jornada, los participantes estuvieron atentos a las cifras que salieron en cada sorteo para comprobar si coincidían con sus apuestas y si alguno de sus números resultó ganador.

Resultados de El Dorado

El Dorado cuenta con dos sorteos diarios: uno en la mañana y otro en la tarde. Estos fueron los números ganadores de la jornada:

El Dorado Mañana: 6399-6.

El Dorado Tarde: pendiente.

Números ganadores de El Paisita

El Paisita también realizó sus dos sorteos habituales, correspondientes a las modalidades Día y Noche.

El Paisita Día: pendiente .

. El Paisita Noche: pendiente.

Resultado de La Caribeña

La Caribeña fue otro de los juegos que tuvo actividad durante este miércoles.

La Caribeña Día: pendiente .

. La Caribeña Noche: pendiente.

¿Cómo consultar los resultados de las loterías?

Quienes participaron en estos sorteos pueden revisar sus apuestas y comparar las cifras con los resultados oficiales publicados por los operadores autorizados. Es importante verificar tanto el número como la modalidad y la fecha del sorteo para evitar confusiones.