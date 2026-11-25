Loterías de Manizales, Valle y Meta hacen acto de presencia este miércoles 25 de noviembre de 2026 con números que lo podrían volver el nuevo multimillonario en Colombia.

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Estos juegos de azar se llevan a cabo todos los miércoles en la noche, más exactamente sobre las 10:30 p. m., para Valle y Meta, mientras que la Lotería de Manizales se sortea sobre las 11:30 p. m.

El número ganador entrega miles de millones de pesos colombianos como premio mayor y algunos premios secos, que pueden representar una oportunidad para cambiar de rutina y disponer de recursos adicionales.

Los jugadores de las loterías participan adquiriendo un billete o fracción oficial en los puntos autorizados o vía web, los cuales deben coincidir exactamente en número y serie para reclamar el premio mayor o los premios secos. Consulte al respaldo de su billete la forma para reclamar el premio que haya ganado.

Ganador del premio mayor de la Lotería del Valle, sorteo 4876

Número: 1335

1335 Serie: 176

Ganador del premio mayor de la Lotería del Meta, sorteo 3326

Número: 4515

4515 Serie: 093

Ganador del premio mayor de la Lotería de Manizales, sorteo 4983

El próximo sorteo de estas loterías se realizará el día miércoles 2 de diciembre de 2026, a las 10:30 de la noche para Meta y Valle. La Lotería de Manizales es a las 11:30 p.m.

Este juego de azar se transmite en vivo por televisión y radio regionales. Los demás resultados (secos) se pueden consultar en las páginas web oficiales.

Estos juegos de azar en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Recuerde revisar muy bien su billete, número por número. Estas loterías son reguladas por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguelas comprando en puntos oficiales.