Como cada día, se lleva cabo el sorteo del Super Astro Luna alrededor de las 11 de la noche con una transmisión oficial desde el Canal 1 y varios canales de Youtube.

La jornada nos permitió conocer la combinación de cuatro cifras y el signo zodiacal que fueron ganadores.

¿Qué número ganó el Super Astro Luna de este miércoles?

Los resultados del sorteo de este miércoles fueron los siguientes:

Número ganador: 0274

Signo zodiacal: Capricornio

Se recomienda que revise y compare estos datos con los que están en sus tiquetes para comprobar si acertó el resultado.

Tras ello se recomienda que lo conserve de manera adecuada e ir a un punto autorizado para reclamar el previo una vez se haya confirmado la victoria del sorteo.

Manera de jugar

Para jugar en este sorteo, los participantes deben escoger un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999, y uno de los signos zodiacales oficiales que se conocen.

Si se logra acertar los cuatro números y el signo zodiacal, el ganador podrá embolsarse un premio de varios millones de pesos.