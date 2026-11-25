El Súper Astro Sol realizó este miércoles, 25 de noviembre de 2026, un nuevo sorteo, en el que los participantes esperaban conocer las cuatro cifras y el signo zodiacal que definirían el resultado de la jornada.

Números ganadores de El Sinuano Día y Noche de este 25 de noviembre

El sorteo número 5588 se llevó a cabo a las 4:00 p. m., como parte de los sorteos que se realizan de lunes a sábado.

Resultado del Súper Astro Sol del miércoles 25 de noviembre

Los jugadores pueden consultar las cuatro cifras y el signo que salieron favorecidos en el sorteo de este miércoles. Para obtener el premio, la combinación elegida debe coincidir con el resultado oficial.

Número ganador: 9448.

9448. Signo ganador: Sagitario.

Resultados anteriores del Súper Astro Sol

En las jornadas recientes, el juego ha entregado diferentes combinaciones de cuatro cifras y signos zodiacales. Estos fueron los resultados de los últimos sorteos:

Martes 24 de noviembre: número 6849, signo Leo.

número 6849, signo Leo. Lunes 23 de noviembre: número 5586, signo Libra.

número 5586, signo Libra. Sábado 21 de noviembre: número 7846, signo Virgo.

Estos resultados permiten revisar las combinaciones de jornadas anteriores, aunque no determinan ni anticipan los números o signos que pueden aparecer en próximos sorteos.