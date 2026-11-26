El Súper Astro Sol juega un nuevo sorteo este jueves 26 de noviembre de 2026. Los participantes esperan conocer el número de cuatro cifras y el signo del zodiaco que definirán el resultado de la jornada.

Ya salieron los resultados de El Sinuano Día y Noche de este 26 de noviembre: números ganadores

El sorteo 5589 está programado para las 4:00 de la tarde, como ocurre habitualmente de lunes a sábado.

Número ganador del Super Astro Sol hoy, 26 de noviembre

El resultado del sorteo de este jueves fue el número 1625, acompañado del signo zodiacal Acuario.

Los jugadores pueden consultar estos datos para comprobar si su apuesta coincide con la combinación ganadora.

Resultados de los últimos sorteos del Super Astro Sol

Antes del sorteo de este jueves, estos fueron los resultados registrados en las jornadas anteriores:

25 de noviembre de 2026: número 9448, signo Sagitario.

número 9448, signo Sagitario. 24 de noviembre de 2026: número 6849, signo Leo.

número 6849, signo Leo. 23 de noviembre de 2026: número 5586, signo Libra.

¿Cómo se juega al Super Astro Sol?

El Super Astro Sol es un juego de suerte y azar en el que cada participante define el valor de su apuesta y selecciona un número de máximo cuatro cifras, junto con uno de los 12 signos del zodiaco.

Para ganar, la combinación elegida debe coincidir con el resultado obtenido en el sorteo, que se realiza en vivo y en directo a través de Canal 1.