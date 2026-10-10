Super Astro Sol: conozca los números ganadores de este sábado 10 de octubre de 2026

Este sábado, 10 de octubre de 2026, se realizó a las 4:00 p. m. una nueva edición de la lotería Super Astro Sol, uno de los juegos de suerte y azar más reconocidos entre los colombianos.

Resultados de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números ganadores del 9 de octubre

Estos fueron los resultados oficiales:

El número ganador es: 9183.

Los últimos tres dígitos: 183.

Los últimos dos dígitos: 83.

El signo zodiacal ganador es: Acuario.

Cada día, miles de colombianos apuestan con la esperanza de obtener millones de pesos, para lo cual deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto de las balotas y el signo zodiacal correspondiente.

Para jugar, es necesario adquirir un tiquete y apostar una suma que oscile entre los 500 y los 10.000 pesos. Después, el participante deberá escoger cuatro cifras del 0 al 9 y seleccionar el signo zodiacal con el que espera probar su suerte.

El juego también ofrece premios secundarios para quienes logren otros aciertos. Si el participante coincide con los tres últimos dígitos del número ganador y el signo zodiacal, recibirá 1.000 veces el monto apostado. Por su parte, acertar las dos cifras finales y el signo le permitirá ganar 100 veces el valor de su apuesta.