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Resultados ganadores de Super Astro Luna del sábado 10 de octubre de 2026

Un nuevo sorteo se jugó, revelando cifras ganadoras de la jornada.

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Redacción Loterías
11 de octubre de 2026 a las 6:39 a. m.
Así fue el más reciente sorteo de Super Astro Luna.
Así fue el más reciente sorteo de Super Astro Luna. Foto: Getty + Super Astro

Este sábado, 10 de octubre de 2026, se realizó a las 10:50 p. m. una nueva edición de la lotería Super Astro Luna, uno de los juegos de suerte y azar más reconocidos entre los colombianos.

La Lotería de Boyacá realizó su sorteo del 9 de mayo de 2026 con un premio mayor de 15.000 millones.
Lotería de Boyacá: número ganador y resultados del sorteo del sábado 10 de octubre de 2026

Estos fueron los resultados oficiales:

  • El número ganador es: 6637
  • Los últimos tres dígitos: 637.
  • Los últimos dos dígitos: 37.
  • El signo zodiacal ganador es: Leo.
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Cada día, miles de colombianos apuestan con la esperanza de obtener millones de pesos, para lo cual deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto de las balotas y el signo zodiacal correspondiente.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

  • Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.
  • Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada.