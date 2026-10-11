Resultados ganadores de Super Astro Luna del sábado 10 de octubre de 2026

Este sábado, 10 de octubre de 2026, se realizó a las 10:50 p. m. una nueva edición de la lotería Super Astro Luna, uno de los juegos de suerte y azar más reconocidos entre los colombianos.
Lotería de Boyacá: número ganador y resultados del sorteo del sábado 10 de octubre de 2026
Estos fueron los resultados oficiales:
- El número ganador es: 6637
- Los últimos tres dígitos: 637.
- Los últimos dos dígitos: 37.
- El signo zodiacal ganador es: Leo.
Cada día, miles de colombianos apuestan con la esperanza de obtener millones de pesos, para lo cual deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto de las balotas y el signo zodiacal correspondiente.
Cómo jugar al Super Astro Luna
Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:
- Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.
- Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.
El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada.
Loterías
Loterías
Loterías