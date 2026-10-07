Super Astro Luna hoy, 7 de octubre: consulte el número ganador y el signo zodiacal del sorteo

Este miércoles 7 de octubre se realiza una nueva edición del Super Astro Luna, uno de los juegos de azar que diariamente despierta la expectativa de quienes buscan probar suerte y conocer si sus apuestas resultaron ganadoras.

Super Astro Sol: estos son los números ganadores del 7 de octubre de 2026

A diferencia de otras modalidades, este sorteo tiene una característica particular: los participantes deben acertar no solamente una combinación numérica, sino también un signo zodiacal.

Resultado del Super Astro Luna de hoy, 7 de octubre

Una vez se conozca el resultado oficial del sorteo, los jugadores podrán verificar sus apuestas con la siguiente información:

Número ganador: 1323

1323 Signo zodiacal: Escorpión

Escorpión Fecha: miércoles 7 de octubre de 2026.

Los resultados se encuentran pendientes de confirmación oficial. Esta información será actualizada cuando se publique la combinación ganadora.

Resultados de El Sinuano Día y Noche: números ganadores de hoy, miércoles 7 de octubre de 2026

¿Cómo saber si ganó en el Super Astro Luna?

Para comprobar si obtuvo un premio, es importante revisar tanto los números seleccionados como el signo zodiacal registrado en el comprobante de la apuesta.

El juego permite participar con diferentes modalidades de acierto, por lo que el premio depende de las condiciones de la apuesta realizada y de la coincidencia con el resultado oficial.

Los participantes deben conservar su comprobante y consultar los canales autorizados del operador para verificar los resultados y conocer el procedimiento de cobro correspondiente.