Números ganadores de Super Astro Luna del jueves 8 de octubre de 2026

En la noche de este jueves, 8 de octubre de 2026, se llevó a cabo el sorteo número 8267 de la lotería Super Astro Luna, que entrega un premio de hasta 42.000 veces el valor apostado.

Super Astro Luna hoy, 7 de octubre: consulte el número ganador y el signo zodiacal del sorteo

En la transmisión oficial por la señal de Canal 1, se anunció que el premio mayor correspondió al número 4130, acompañado del signo Escorpión.

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

Sorteo del 7 de octubre de 2026: número 1323 con el signo Escorpión.

número con el signo Sorteo del 6 de octubre de 2026: número 1132 con el signo Acuario .

número con el signo . Sorteo del 5 de octubre de 2026: número 3246 con el signo Capricornio.

El próximo sorteo de Super Astro Luna se realizará este viernes, 9 de octubre de 2026, a las 10:50 p. m. La transmisión podrá seguirse en vivo por televisión a través de Canal 1, mientras que los resultados estarán disponibles en la página oficial de Super Astro.

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece niveles de premios según el número de aciertos:

4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.

gana 42.000 veces el monto apostado. 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.

gana 1.000 veces la apuesta. 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.

El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999. Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada.