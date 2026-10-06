Resultados del Super Astro Luna del martes 6 de octubre

En la noche de este martes, 6 de octubre de 2026, se llevó a cabo el sorteo número 8265 de la lotería Super Astro Luna, que entrega un premio de hasta 42.000 veces el valor apostado.
En la transmisión oficial por la señal de Canal 1, se anunció que el premio mayor correspondió al número 1132, acompañado del signo Acuario.
Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:
- Sorteo del 5 de octubre de 2026: número 3246 con el signo Capricornio.
- Sorteo del 4 de octubre de 2026: número 6060 con el signo Leo.
- Sorteo del 3 de octubre de 2026: número 3097 con el signo Aries.
El próximo sorteo de Super Astro Luna se realizará este miércoles, 7 de octubre de 2026, a las 10:50 p. m. La transmisión podrá seguirse en vivo por televisión a través de Canal 1, mientras que los resultados estarán disponibles en la página oficial de Super Astro.
Premios y modalidades de apuesta
El Super Astro Luna ofrece niveles de premios según el número de aciertos:
- 4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.
- 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.
- 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.
Cómo jugar al Super Astro Luna
Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:
- Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.
- Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.
El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada.