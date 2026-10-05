Números ganadores del Super Astro Luna del lunes 5 de octubre de 2026

En la noche de este lunes, 5 de octubre de 2026, se llevó a cabo el sorteo número 8264 de la lotería Super Astro Luna, que entrega un premio de hasta 42.000 veces el valor apostado.

Super Astro Luna del 4 de octubre 2026: Resultados, signo y números ganadores

En la transmisión oficial por la señal de Canal 1, se anunció que el premio mayor correspondió al número 3246, acompañado del signo Capricornio.

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

Sorteo del 4 de octubre de 2026: número 6060 con el signo Leo .

número con el signo . Sorteo del 3 de octubre de 2026: número 3097 con el signo Aries .

número con el signo . Sorteo del 2 de octubre de 2026: número 4014 con el signo Acuario.

El próximo sorteo de Super Astro Luna se realizará este martes , 6 de octubre de 2026, a las 10:50 p. m. La transmisión podrá seguirse en vivo por televisión a través de Canal 1, mientras que los resultados estarán disponibles en la página oficial de Super Astro.

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece niveles de premios según el número de aciertos:

4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.

gana 42.000 veces el monto apostado. 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.

gana 1.000 veces la apuesta. 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.

El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999. Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada.