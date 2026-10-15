Super Astro Luna hoy: ¿Cuál fue el número y signo ganador de la noche del jueves 15 de octubre de 2026?

El más reciente sorteo del Super Astro Luna de este jueves 15 de octubre de 2026 se realizó en Colombia en horas de la noche. Los jugadores pueden consultar el número de cuatro cifras y el signo zodiacal ganadores para verificar si acertaron en sus apuestas.

Super Astro Luna hoy: número y signo ganador de esta noche de miércoles 14 de octubre

Resultado del Super Astro Luna de este jueves 15 de octubre de 2026

El sorteo del Super Astro Luna de este jueves dejó un nuevo resultado para los jugadores en Colombia.

Número ganador: 3612.

Signo zodiacal: Virgo.

Los últimos resultados del Super Astro Luna

Estos fueron los resultados reportados para los últimos tres sorteos anteriores del Super Astro Luna:

Miércoles 14 de octubre de 2026 : número 1315 , signo Acuario.

: número , signo Martes 13 de octubre de 2026 : número 3879, signo Capricornio.

: número signo Lunes 12 de octubre de 2026: número 6764, signo Aries.

¿Cuáles son los premios del Super Astro Luna?

El Super Astro Luna contempla diferentes premios, de acuerdo con la cantidad de cifras acertadas y la coincidencia del signo zodiacal seleccionado:

Cuatro cifras y signo: paga 42.000 veces el valor apostado.

paga 42.000 veces el valor apostado. Tres cifras y signo: paga 1.000 veces el valor apostado.

paga 1.000 veces el valor apostado. Dos cifras y signo: paga 100 veces el valor apostado.

El monto final depende del valor de la apuesta y de las condiciones aplicables al juego.