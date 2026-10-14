¿Jugó El Sinuano Día y Noche? Consulte los números ganadores de hoy, miércoles 14 de octubre

Los sorteos de El Sinuano Día y El Sinuano Noche generaron nuevamente interés entre los apostadores este miércoles, 14 de octubre, a la espera de conocer las cifras ganadoras de este popular juego de azar en Colombia.

Hay nuevo millonario en Colombia; cayó premio de 200 millones de pesos de MiLoto

Esta lotería cuenta con dos sorteos al día, uno al mediodía y otro en la noche, brindando a los participantes dos oportunidades para probar suerte. Tras la realización de cada jornada, se dan a conocer los resultados oficiales, que permiten a los jugadores comprobar si los números de sus apuestas coinciden con los ganadores.

Resultados de El Sinuano Día

Número ganador: 4370.

La Quinta: 2.

Resultados de El Sinuano Noche

Número ganador: pendiente.

La Quinta: pendiente.

¿A qué hora se juegan estos sorteos?

El Sinuano cuenta con dos sorteos cada día, incluidos fines de semana y festivos:

El Sinuano Día: 2:30 p. m.

El Sinuano Noche: 10:30 p. m.

Los sorteos son supervisados por las entidades correspondientes para garantizar la transparencia del proceso.

Resultado de la Lotería del Tolima: número ganador de este martes 13 octubre de 2026

¿Cómo reclamar un premio?

Si el número apostado coincide con el resultado oficial, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado y acercarse a un punto autorizado para iniciar el proceso de cobro.

El tiempo para reclamar el premio está sujeto a la normativa vigente, por lo que se recomienda verificar los plazos establecidos y conservar el comprobante de la apuesta hasta confirmar el resultado oficial.