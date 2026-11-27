El Super Astro Sol realiza sus sorteos de lunes a sábado a las 4:00 de la tarde. Los participantes pueden consultar el resultado y comprobar si acertaron el número y el signo zodiacal.

Número ganador del Súper Astro Sol: resultado de este jueves 26 de noviembre

Número ganador del sorteo de hoy

El sorteo número 5590 del Super Astro Sol se lleva a cabo este jueves 26 de noviembre de 2026. El número ganador fue el 9452 y el signo zodiacal favorecido fue Virgo.

Este juego de suerte y azar permite que los participantes elijan un número de hasta cuatro cifras y uno de los doce signos del zodiaco. Para obtener un premio, la combinación seleccionada debe coincidir con el resultado del sorteo.

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

El Super Astro es un juego en el que cada participante define el valor de su apuesta y escoge un número de máximo cuatro cifras, acompañado de uno de los doce signos zodiacales.

El resultado se conoce mediante un sorteo que se transmite en vivo y en directo por Canal 1. Para ganar, el jugador debe acertar la combinación de cifras y signo zodiacal, de acuerdo con las condiciones establecidas para el juego.

Resultados anteriores del Super Astro Sol

Quienes deseen revisar los resultados recientes pueden consultar las combinaciones ganadoras de los últimos sorteos:

Jueves 26 de noviembre de 2026: número 1625, signo Acuario.

número 1625, signo Acuario. Miércoles 25 de noviembre de 2026: número 9448, signo Sagitario.

número 9448, signo Sagitario. Martes 24 de noviembre de 2026: número 6849, signo Leo.

Los resultados anteriores permiten consultar las combinaciones de jornadas recientes, aunque no determinan ni anticipan los números que pueden salir en los siguientes sorteos.