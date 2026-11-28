Este sábado, 28 de noviembre de 2026, se llevó a cabo el sorteo 5591 de Super Astro Sol. Sobre las 4:00 de la tarde empezaron a moverse las balotas y se conoció la combinación ganadora entre un número de cuatro cifras y uno de los 12 signos zodiacales.

Número y signo ganador de hoy, 28 de noviembre de 2026

Número ganador: 5654.

Tres últimas cifras: 654.

Dos últimas cifras: 54.

Signo zodiacal: Libra.

Super Astro es un juego que consiste en elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, acompañado por uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

El resultado se conoce mediante un sorteo que se transmite en vivo y en directo por Canal 1. Para ganar, el jugador debe acertar la combinación de cifras y signo zodiacal, de acuerdo con las condiciones establecidas por los organizadores.

Resultado del Super Astro Luna del viernes 27 de noviembre de 2026: consulte si acertó los cuatro números y el signo

Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., mientras que Super Astro Luna tiene el mismo sistema de juego con la diferencia del horario en la franja nocturna.

Últimos tres resultados de Super Astro Sol