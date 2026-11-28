El sorteo de El Sinuano volvió a captar la atención de quienes participan en los juegos de azar en Colombia. Este sábado 28 de noviembre, los jugadores estuvieron pendientes de los resultados de sus dos ediciones habituales, Día y Noche, con la expectativa de conocer las cifras que podrían representar una oportunidad de ganar.

Como ocurre diariamente, este juego de lotería realiza dos sorteos en diferentes horarios. El primero corresponde a El Sinuano Día, que se lleva a cabo a la 2:30 de la tarde, mientras que el segundo, El Sinuano Noche, tiene lugar a las 10:30 p. m.

Ambos resultados son independientes y cuentan con sus propios números ganadores. Por esta razón, quienes participan deben verificar cuál de las dos ediciones corresponde a su apuesta y comprobar que las cifras coincidan con las anunciadas oficialmente.

Resultados de El Sinuano del 28 de noviembre

El Sinuano Día: 0786-9.

El Sinuano Noche: pendiente.

Es importante recordar que los resultados deben verificarse a través de los canales oficiales del juego para evitar confusiones al momento de comprobar los premios.

Los participantes pueden consultar los resultados después de cada jornada y revisar si sus números corresponden a alguna de las combinaciones premiadas.