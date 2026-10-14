Revise su número: estos son los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde de este miércoles 14 de octubre de 2026

La Antioqueñita sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más representativos y de mayor tradición en Colombia.

Hay nuevo millonario en Colombia; cayó premio de 200 millones de pesos de MiLoto

Este sorteo, que se realiza a diario en el departamento de Antioquia, sigue atrayendo a miles de jugadores que depositan su confianza en la suerte con la ilusión de obtener importantes premios.

Para participar, esta lotería cuenta con una dinámica de juego bastante sencilla y con dos versiones durante cada jornada: una en las mañanas y otra en las tardes, lo que permite a los apostadores incrementar sus posibilidades de ganar.

Resultados del sorteo 6803 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 1566.

Quinta balota: 1.

Si en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde. El sorteo de esta versión se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultados del sorteo 6804 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

Resultado de la Lotería del Tolima: número ganador de este martes 13 octubre de 2026

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante las combinaciones favorecidas.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 13 de octubre de 2026: 7604 — Quinta balota: 2 .

— Quinta balota: . Sorteo del 12 de octubre de 2026: 1322 — Quinta balota: 8 .

— Quinta balota: . Sorteo del 11 de octubre de 2026: 9428 — Quinta balota: 9.

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 13 de octubre de 2026: 6447 — Quinta balota: 5

— Quinta balota: Sorteo del 12 de octubre de 2026: 7742 — Quinta balota: 9 .

— Quinta balota: . Sorteo del 11 de octubre de 2026: 6397 — Quinta balota: 4.

El próximo sorteo de este importante juego de azar se llevará a cabo este jueves, 15 de octubre de 2026, y se podrá seguir en vivo por las diferentes plataformas digitales.