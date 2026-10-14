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Revise su número: estos son los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde de este miércoles 14 de octubre de 2026

Conozca los números que resultaron ganadores en los sorteos de este importante juego de azar y verifique si alguno coincide con su billete.

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Redacción Loterías
14 de octubre de 2026 a las 10:39 a. m.
Resultados último sorteo La Antioqueñita Día y Tarde.
Resultados último sorteo La Antioqueñita Día y Tarde. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

La Antioqueñita sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más representativos y de mayor tradición en Colombia.

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Este sorteo, que se realiza a diario en el departamento de Antioquia, sigue atrayendo a miles de jugadores que depositan su confianza en la suerte con la ilusión de obtener importantes premios.

Para participar, esta lotería cuenta con una dinámica de juego bastante sencilla y con dos versiones durante cada jornada: una en las mañanas y otra en las tardes, lo que permite a los apostadores incrementar sus posibilidades de ganar.

Resultados del sorteo 6803 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 1566.
  • Quinta balota: 1.
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Si en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde. El sorteo de esta versión se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultados del sorteo 6804 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente.
  • Quinta balota: pendiente.
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La jornada dejó nuevos resultados para quienes participaron en el sorteo de este martes.
Resultado de la Lotería del Tolima: número ganador de este martes 13 octubre de 2026

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante las combinaciones favorecidas.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 13 de octubre de 2026: 7604 — Quinta balota: 2.
  • Sorteo del 12 de octubre de 2026: 1322 — Quinta balota: 8.
  • Sorteo del 11 de octubre de 2026: 9428 — Quinta balota: 9.

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 13 de octubre de 2026: 6447 — Quinta balota: 5
  • Sorteo del 12 de octubre de 2026: 7742 — Quinta balota: 9.
  • Sorteo del 11 de octubre de 2026: 6397 — Quinta balota: 4.

El próximo sorteo de este importante juego de azar se llevará a cabo este jueves, 15 de octubre de 2026, y se podrá seguir en vivo por las diferentes plataformas digitales.