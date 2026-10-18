Super Astro Luna hoy, domingo 18 de octubre de 2026: resultado, número y signo ganador

Este sábado, 18 de octubre de 2026, se llevó a cabo un sorteo más de Super Astro Luna. Sobre las 8:30 de la noche se conoció la combinación ganadora entre un número de cuatro cifras y uno de los 12 signos zodiacales.

Lotería de Boyacá: número ganador y resultados del sorteo del sábado 17 de octubre de 2026

El sorteo fue autorizado por Coljuegos y se transmitió a través de Canal 1.

Resultados de Super Astro Luna

Número ganador: 7921.

Signo zodiacal: Sagitario.

Así funciona el Super Astro Luna

Super Astro Luna se define como una modalidad de juego de azar en la cual los participantes realizan apuestas entre 500 y 10.000 pesos colombianos.

El formato consiste en elegir cuatro dígitos junto con uno o varios signos del zodiaco; el premio se otorga si los números y el signo seleccionado concuerdan exactamente, de izquierda a derecha, con los resultados oficiales del sorteo.

Este es el sistema de premios que entrega Super Astro Luna y Super Astro Sol:

4 cifras en orden + el signo zodiacal: 42.000 veces lo apostado

Últimas 3 cifras en orden + el signo zodiacal: 1.000 veces lo apostado

Últimas 2 cifras en orden + el signo zodiacal: 100 veces lo apostado.

En los últimos años, Super Astro se ha convertido en uno de los juegos favoritos entre los apostadores de todo el país. Además de la posibilidad de hacerse millonario, también captó la atención del público por su facilidad de juego y la cercanía de conceptos como los signos del zodiaco.